330 مليار دولار مكاسب سوقية لأسهم عمالقة النفط منذ بداية 2021

استفادت شركات النفط العملاقة من ارتفاع أسهمها، نتيجة صعود أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، التي سجلت مستويات لم تشهدها منذ عدة أعوام، ما يعزز أرباح الشركات خلال العام الجاري.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة في أسواق المال، فإن المكاسب السوقية لعمالقة النفط بلغت 330 مليار دولار خلال العام الجاري، وبزيادة 13.1 في المائة.

وبذلك تصل القيمة السوقية المجمعة لعمالقة النفط الكبرى، وهي "أرامكو السعودية، إكسون موبيل، شيفرون، شل، توتال، وبي بي"، نحو 2.85 تريليون دولار بنهاية جلسة السادس من أكتوبر الجاري، مقارنة بنحو 2.52 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى منذ 2014 لخام تكساس، بينما سجل خام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، بعدما تجاوزت أسعار الخام 83 دولارا مطلع الشهر الجاري.

ويأتي صعود أسعار النفط بتأثير من مخاوف شح الإمدادات العالمية في ضوء أزمة الغاز العالمية، التي رفعت الطلب على النفط الخام، إضافة إلى إبقاء مجموعة "أوبك +" على مستوى الزيادات الشهرية المحدودة في نوفمبر المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وشهدت شركات النفط العملاقة انخفاضا حادا في إيراداتها خلال العام الماضي بعد تداعيات الجائحة وأزمة أسعار النفط، ما جعل قيمتها السوقية تهبط لمستويات تاريخية وغير متوقعة.

وإذا ما تمت مقارنة القيم السوقية الحالية بما كانت عليه خلال مارس 2020، فإنها قفزت 49 في المائة بما يعادل أكثر من 934 مليار دولار.

وخلال العام الجاري، زادت القيمة السوقية لسهم أرامكو السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم، بأكثر من 122.6 مليار دولار، لتصل قيمة الشركة السوقية إلى 1.98 تريليون دولار، تعادل 37.3 ريال للسهم بحسب إغلاق جلسة السادس من أكتوبر، وهو أعلى إغلاق منذ ديسمبر 2019.

وأعلن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في وقت سابق، أن الشركة ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 لتصل إجمالا إلى 13 مليون برميل يوميا.

وبحسب بيانات بورصة نيويورك، زادت القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل 46.7 في المائة عن قيمها بنهاية 2020 بما يعادل نحو 81.6 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة "شل" 29.4 في المائة بما يعادل أكثر من 40 مليار دولار، فيما كسبت أسهم شيفرون نحو 39.6 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية