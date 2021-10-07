أمريكا: رفع سقف الدين بواقع  480 مليار دولار

أعلن معاون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن زعماء المجلس وافقوا اليوم على زيادة الحد المسموح لوزارة الخزانة باقتراضه بواقع 480 مليار دولار.

وأضاف أن هذا المبلغ هو ما قالت وزارة الخزانة إنه لازم لتمديد سقف الدين حتى الثالث من ديسمبر.

وقد يُطرح هذا الاقتراح للتصويت في المجلس في وقت لاحق اليوم.

ووفقا لوكالت أنباء أعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أنه تمّ التوصل في الكونغرس إلى اتفاق لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، بعدما وافق الديموقراطيون على اقتراح الجمهوريين رفع سقف الدين لشهرين.

وقال من قاعة مجلس الشيوخ: "لديّ نبأ سار، توصلنا إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى مطلع ديسمبر، ولدينا أمل بأنه بإمكاننا إنجاز ذلك في أقرب وقت اليوم".