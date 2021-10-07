سبتمبر 2021 ضمن أكثر 4 أشهر حرارة منذ عام 1979

أعلنت وكالة كوبرنيكوس الأوروبية للتغير المناخي اليوم الخميس أن شهر سبتمبر هذا العام كان ضمن أكثر أربع شهور سبتمبر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1979.

ومن المرجح أيضا أن يكون سبتمبر هذا العام الأكثر دفئا بعد 2020.

وفي حقيقة الأمر، فان أشهر سبتمبر الأكثر دفئا، التي تضم تلك التي كانت في عامي 2016 و 2019، تختلف عن بعضها البعض بعشر درجة.

وفي بعض المناطق في أوروبا، تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة قياسية في سبتمبر، في حين سجل في الشرق درجات حرارة أقل من المتوسط. ونتيجة لذلك، فإن متوسط درجة الحرارة في أوروبا بأكملها اقترب من المتوسط الذي تم تسجيله للأعوام من 1991 إلى 2020.

وتم تسجيل درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال وقت محدد من العام في شمال غرب إفريقيا، بالإضافة إلى وسط أمريكا الجنوبية ومناطق بالصين.

وتعتمد وكالة كوبرنيكوس على بيانات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس حول العالم، بالإضافة إلى القياسات النموذجية.