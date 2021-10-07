وزير الطاقة القطري: أسعار الغاز الحالية غير صحية للمنتجين والمستهلكين

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي إن مستويات الأسعار الحالية التي لوحظت في أسواق الغاز العالمية غير صحية لكل من المنتجين والمستهلكين.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الوزير القطري اليوم مع كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي وفق ما أعلنه بيان صادر عن قطر للبترول في الدوحة، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه .

وأضاف الكعبي أن أسعار الغاز الطبيعي هي نتيجة لأساسيات السوق بما في ذلك العرض والطلب.

وبحث الوزير الكعبي خلال اللقاء، الذي جرى باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مختلف أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، والعلاقات في قطاع الطاقة وسبل تطويرها.