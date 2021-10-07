وزير التجارة يبحث تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية مع قطاع الأعمال السويدي

افتتح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، رئيس مجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية ، ووزيرة التجارة الخارجية بمملكة السويد آن هالبرج اليوم في العاصمة السويدية ستوكهولم، مجلس الأعمال السعودي - السويدي بحضور أعضاء المجلس وقطاع الأعمال والمستثمرين في البلدين.

وأكد القصبي أن مجلس الأعمال يعد ركيزة رئيسية في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص من كلا الجانبين، والمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية ونقل الخبرات والمعارف ووضع خطط وبرامج لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

وقال إن المملكة حريصة على تعزيز التعاون التجاري وتسهيل نفاذ الصادرات إلى السويد والدول الإسكندنافية وتبادل الخبرات والمعارف، موضحًا أن المملكة تعد أكبر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط للسويد والشريك التجاري الأول من بين الدول الإسكندنافية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في آخر خمس سنوات أكثر من 6 مليار دولار.

وحث القصبي الشركات السويدية على الاستثمار في المملكة في مختلف القطاعات الواعدة واستثمار فرص ومبادرات رؤية المملكة 2030 خصوصاً في الصناعات التحويلية ومختلف القطاعات الواعدة كالتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات وغيرها.

وتطرق إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، وأهم الفرص الاستثمارية، ومنجزات المملكة في تمكين المرأة والمحافظة على البيئة ومجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتقدم في السياسات التجارية وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبها، استعرضت نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري أبرز الإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، والتي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية معززة للنمو الاقتصادي من خلال العديد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والإجرائية في قطاعات مختلفة.

من جهة أخرى، انعقدت اللجنة السعودية السويدية المشتركة في دورتها الثانية بهدف تعزيز التعاون المشترك برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهندس جابر المشعل ، وجرى خلالها توقيع محضر اجتماع اللجنة المشتركة، الذي يرسم خارطة الطريق لتعزيز التعاون في جميع القطاعات بين البلدين.

كما التقى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية اليوم عدداً من المسؤولين، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمملكة السويد.

وبحث خلال اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها، وإبراز ما حققته المملكة من اصلاحات اقتصادية في مجالات متعددة مرتبطة بالبيئة التجارية والاستثمارية والإصلاحات التشريعات وجهود تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة والنظيفة والمنشآت الصغيرة والمتوسط.