مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه في الحديدة خلال أسبوع

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021، ضخ 315,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 273,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتوزيع 120 حقيبة للنظافة الشخصية، وتنفيذ 34 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة نظافة واحدة للمخيمات، إلى جانب تنفيذ الصيانة الدورية لـ 14 خزانا وقواعدها، وإجراء 15 عملية شفط صرف صحي، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.