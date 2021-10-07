أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية لعدد من شركات التأمين؛ لتغطية مخاطر نقل الطرود البريدية في حال الفقدان أو التلف لطرحه في سوق التأمين السعودي. وتأتي هذه الخطوة استمرارا للجهود في دعم قطاع التأمين لتطوير وطرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة تحقيقا لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

وأوضح أن اعتماد هذا المنتج جاء بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ودعما لمساعيها في مواكبة نمو القطاع وتطوير بنيته التحتية بما ينعكس على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة ومحور ربط للقارات الثلاث وبما يكفل حماية حقوق المستفيدين ويسهم في تحسين تجربتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في قطاع البريد وضمان تعويضهم ماديا في حال فقدان أو تلف الطرود وزيادة مساهمة القطاع في المحتوى المحلي وخفض التكلفة على مقدمي خدمات الطرود.

وبين أن منتج تأمين الطرود البريدية المطروح من خلال شركات التأمين العاملة في المملكة تم تطويره والعمل عليه من منطلق دعم التجارة الإلكترونية نظرا للنمو المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية مؤخرا في المملكة الذي زاد بدوره عمليات شحن الطرود البريدية محليا ودوليا وللمساهمة في أدوات إدارة المخاطر المرتبطة بها ورفع مستوى الثقافة التأمينية لدى قطاع الخدمات البريدية للحصول على تغطيات تأمينية ملائمة تلبي احتياجات القطاع البريدي.