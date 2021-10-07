الأسهم الأوروبية ترتفع مع تراجع أسعار الطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ هدأ انخفاض أسعار النفط والغاز بعضا من قلق المستثمرين بشأن التضخم الجامح.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة في موجة شراء واسعة النطاق، ليعكس مسار خسائره الأسبوعية مع تقدم أسهم شركات التعدين وشركات صناعة السيارات والمرافق.

وبحسب "رويترز" انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، في حين تراجعت العقود الأوروبية الآجلة للغاز أيضا عن مستويات قياسية.

كان هناك أيضا بعض الدعم على خلفية سقف الديون الأمريكية بعد أن أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل عن خطط لتمديد حد الاقتراض حتى ديسمبر .