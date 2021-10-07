تقدم في المفاوضات العالمية بشأن تنظيم اللوائح المحلية لتجارة الخدمات

أكمل 65 عضوا في منظمة التجارة العالمية - بينهم السعودية - مفاوضاتهم بشأن نص لتنظيم اللوائح المحلية لتجارة الخدمات. هذا "الإنجاز" يمهد الطريق أمام المشاركين للاتفاق على "الحزمة الكاملة" للاتفاق بحلول المؤتمر الوزاري المقبل، الذي يعقد خلال الفترة من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وحسب معلومات «الاقتصادية» من مصادر مطلعة في منظمة التجارة يتبقى أن يمر المشاركون بالالتزامات الفردية لبعضهم بعضا حول كيفية تطبيق الضوابط الجديدة.والمشاركون الـ65 هم جميع المتداولين الرئيسين في الخدمات باستثناء الولايات المتحدة والهند، وسبق أن قالت منظمة التجارة في تموز (يوليو) 2021، إن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستنضم إلى المحادثات، لكن حتى اليوم الأخير من أيلول (سبتمبر) الجاري لم يكن هذا قد حدث بعد.ومن شأن النص المتفق عليه، المكون من 12 صفحة، أن ينظم كيفية تفويض الحكومات للشركات والأفراد لتقديم الخدمات، ولا سيما متطلبات وإجراءات الترخيص والتأهيل، والمعايير الفنية التي تؤثر في تجارة الخدمات.ويتضمن النص مرونة للدول - وفقا لأهداف سياساتها ومستويات التنمية لديها - وعدم التمييز بين الرجال والنساء المرخص لهم بتقديم الخدمات - وهو الأول من نوعه في منظمة التجارة - وفصلا "اختياريا" للخدمات المالية. ويسمح النص للدول النامية بما يصل إلى سبعة أعوام لتنفيذ الضوابط في قطاعات محددة.وتحدد التخصصات المبادئ العامة، مثل كيف يكون المشاركون على استعداد لتطبيق هذه المبادئ في عديد من قطاعات الخدمات - من السفر والاتصالات إلى التمويل والصحة - لكن لا تزال هناك نقاط تتعين مراجعتها.واعتبرت مصادر منظمة التجارة العالمية أنه إذا كان من الممكن إتمام الصفقة في المؤتمر الوزاري أو قبله، فإن وظيفة التفاوض المتعثرة في منظمة التجارة ستبدو أكثر صحة.غير أنها تقول إن هذا "الخرق" في الجمود الذي تحتاج إليه منظمة التجارة سيتحقق من خلال مساهمة جزئية فقط من الأعضاء، أو أقل من نصف أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا، وهي نقطة ضعف في المفاوضات متعددة الأطراف.وينظر إلى المفاوضات متعددة الأطراف (التي يشارك فيها بعض الأعضاء فقط)، على أنها طريقة لتفادي المآزق في معظم المحادثات متعدد الأطراف (التي تشمل العضوية الكاملة للمنظمة). خمسة موضوعات يتم التفاوض عليها أو مناقشتها حاليا في منظمة التجارة، متعددة الأطراف، هي: التنظيم المحلي في الخدمات (65 عضوا)، التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية (86 عضوا)، تيسير الاستثمار من أجل التنمية (105 أعضاء)، المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (91 عضوا)، التجارة وتمكين المرأة (127 عضوا). تشارك السعودية في جميع هذه المفاوضات.وقرارات منظمة التجارة هي بالإجماع، بمعنى أن كل عضو يملك حق النقض (فيتو)، غير أن "الإجماع" ثبت أنه بعيد المنال في الموضوعات الرئيسة التي يتم التفاوض عليها، حيث غالبا ما ينقسم الأعضاء بشدة. في المقابل، عندما يشارك بعض الأعضاء فقط، يكون من الأسهل تحقيق الإجماع لأن تلك الدول تؤيد بالفعل النتيجة المقترحة عند انضمامها للمفاوضات.وفي بداية العام الحالي، انتقدت الهند وجنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى المحادثات متعددة الأطراف التي يشارك فيها بعض الأعضاء فقط، في بيان اشتهر باسم "مبادرات البيان المشترك"، قائلين إنها "تنتهك الطبيعة المتعددة الأطراف لمنظمة التجارة".في هذا البيان أثاروا احتمال قيامهم بـ"عرقلة" إضافة أي صفقة جديدة إلى المجموعة الحالية من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من خلال رفضهم الانضمام إلى الإجماع المطلوب على مستوى المنظمة. لكن مجالهم لعرقلة النتيجة في الممارسة محدود.تنظيم الخدمات التجارية السعوديةفي تموز (يوليو) الماضي، قدمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية جدولها الزمني بشأن "التنظيم المحلي للخدمات التجارية"، وقال الوفد السعودي إن الجدول يعكس التزام المملكة القوي بالتوصل إلى نتيجة ذات مغزى في تجارة الخدمات خلال المؤتمر الوزاري الـ12، الذي سيعقد في اليوم الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وتضمن جدول الالتزام السعودي (30 صفحة) نحو 150 فقرة تنظيمية لتجارة الخدمات، بضمنها: أن يكون الوجود التجاري لجميع الخدمات إما كشركات مساهمة أو كشركات ذات مسؤولية محدودة، يتم تسجيلها بموجب قانون الشركات المهنية.ويحتاج موردو الخدمات الأجنبية إلى موافقة الهيئة العامة للاستثمار في السعودية لتأسيس كيان تجاري في المملكة، وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي الصادر في نيسان (أبريل) 2000.