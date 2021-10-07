«نمو» تتراجع 36 نقطة وسط تداولات 24 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.15 في المائة بنحو 36 نقطة، لتغلق عند 23678 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 29 في المائة بنحو عشرة ملايين ريال لتصل إلى 24 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 121 ألف سهم لتصل إلى 241 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 16 في المائة بنحو 217 صفقة لتصل إلى 1161 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 29 في المائة ليغلق عند 79.10 ريال، يليه سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 0.68 في المائة ليغلق عند 177.20 ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 0.57 في المائة ليغلق عند 284 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الناقول" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 170 ريالا، يليه سهم "برغرايززر" بنحو 2.9 في المائة، ليغلق عند 223.80 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 82 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 7.6 مليون ريال، يليه سهم "برغرايززر" بقيمة 6.4 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 2.6 مليون ريال.