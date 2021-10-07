الأصول المشفرة وتحديات جديدة على الاستقرار المالي «1 من 2»

في ظل رسوخ أوضاع الأصول المشفرة، يتعين على الأجهزة التنظيمية تكثيف الجهود. وتتيح الأصول المشفرة عالما جديدا من الفرص: عمليات دفع سريعة وسهلة، خدمات مالية مبتكرة، وصول إلى الخدمات المصرفية دون استثناء أحد في أنحاء العالم التي لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي، كل شيء يصبح ممكنا في المنظومة البيئية للأصول المشفرة.غير أن الفرص تصاحبها تحديات ومخاطر. ويصف أحدث عدد من "تقرير الاستقرار المالي العالمي" المخاطر التي تفرضها المنظومة البيئية للأصول المشفرة، كما يطرح بعض الخيارات على صعيد السياسات للمساعدة على اجتياز هذه الأرض غير المطروقة.وحول المنظومة البيئية للأصول المشفرة – ما هي، وما الذي تعرضه للخطر؟بحلول أيلول (سبتمبر) 2021 كانت القيمة السوقية الكلية لجميع الأصول المشفرة قد تجاوزت تريليوني دولار – بزيادة قدرها عشرة أضعاف عما كانت عليه في مطلع 2020. وإضافة إلى ذلك، فهناك منظومة بيئية كاملة في حالة ازدهار، بكل ما تزخر به من مبادلات ومحافظ إلكترونية ومنقبين ومصدرين للعملات المستقرة stablecoin.ويفتقر كثير من هذه الكيانات إلى تطبيق ممارسات قوية فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية وبالحوكمة والمخاطر. فعلى سبيل المثال، تعرضت مبادلات العملات المشفرة للأعطال المتكررة بصورة ملحوظة أثناء فترات اضطراب الأسواق. وهناك أيضا عدة حالات بارزة تمت فيها سرقة أموال من العملاء في سياق عمليات قرصنة. حتى الآن، لم تترك هذه الأحداث أثرا كبيرا في الاستقرار المالي. غير أنه بانتقال الأصول المشفرة إلى مصاف الأصول الرئيسة المتداولة، فمن المتوقع أن تكتسب أهمية أكبر من حيث انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد بمعناه الأوسع.ولا تزال المخاطر التي تهدد حماية العملاء كبيرة نظرا لمحدودية الإفصاح والإشراف أو عدم كفايتهما. فعلى سبيل المثال، تم إدراج أكثر من 16 ألف رمز "توكين" لعملات مشفرة في مختلف البورصات ويوجد منها اليوم نحو تسعة آلاف، بينما اختفى العدد الباقي بصورة ما. ويرجع ذلك، مثلا، إلى أن كثيرا منها لم يكن متداولا بأحجام كافية أو أن مطوريها تخلوا عن المشروع. ومن المرجح أن بعض هذه الرموز أنشئ لأغراض المضاربة فقط أو حتى الاحتيال الصريح.كذلك يؤدي احتجاب هوية مستخدمي الأصول المشفرة (استخدامهم اسما مستعارا)، إلى إيجاد ثغرات في البيانات التي تحصل عليها الأجهزة التنظيمية، ويمكن أن تفتح أبوابا غير مرغوب فيها أمام غسل الأموال، إضافة إلى تمويل الإرهاب. وعلى الرغم من أن السلطات قد تستطيع تتبع المعاملات غير المشروعة، فإنها قد لا تتمكن من تحديد أطراف هذه المعاملات. وفضلا عن ذلك، فإن الأطر التنظيمية التي تطبق على المنظومة البيئية المشفرة تختلف باختلاف الدول؛ ما يجعل التنسيق أكثر صعوبة. فعلى سبيل المثال، تتم معظم المعاملات في إطار مبادلات العملات المشفرة عن طريق كيانات تعمل بصفة أساسية في المراكز المالية الخارجية، وهو ما لا يقتصر تأثيره على جعل الرقابة وفرض القواعد أمرا صعبا؛ بل يجعلهما أمرا شبه مستحيل دون تعاون دولي.وتشهد "العملات المستقرة" stablecoins - التي عادة ما تهدف إلى ربط قيمتها بالدولار - نموا بسرعة البرق، حيث تصاعد المعروض منها بمقدار أربعة أضعاف طوال 2021 لتصل قيمته إلى 120 مليار دولار. غير أن مصطلح "العملة المستقرة" stablecoin يغطي مجموعة شديدة التنوع من الأصول المشفرة ويمكن أن يكون مضللا. ونظرا لطبيعة تكوين الاحتياطيات من هذه العملات، فإن بعضها يمكن أن يتعرض لموجات سحب جماعي، مع ما يسببه ذلك من تداعيات على النظام المالي. ويمكن أن تكون موجات السحب الجماعي مدفوعة ببواعث القلق لدى المستثمرين إزاء مدى جودة الاحتياطيات المتوافرة منها، أو السرعة التي يمكن أن تتم بها تصفيتها لتغطية متطلبات السداد المحتملة... يتبع.