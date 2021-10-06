رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس "الإنتوساي" خلال اجتماع مجتمع المانحين

رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في الاجتماع السنوي الـ 14 للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة وممثلي الجهات المانحة.

وافتتح الاجتماع بكلمة الدكتور العنقري أكد فيها أهمية دعم استقلالية الأجهزة الرقابية والمحافظة عليها .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة، من أبرزها المبادرة الدولية للمساءلة في الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، واستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، إضافة إلى بحث سُبل تحسين عملية الدعم والتنسيق في اللجنة.

يُذكر أن هذه اللجنة هي المعنية برسم التوجه الاستراتيجي لتنفيذ مذكرات التفاهـم بين منظمة الإنتوساي و(23) شريك تنمية من مجتمع المانحين، بهدف تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية في الدول النامية.