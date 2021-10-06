البنوك المركزية في دول الخليج تناقش مواجهة التهديدات السيبرانية

استضاف مصرف البحرين المركزي ، اليوم، ورشة العمل الخامسة لمتخصصي أمن المعلومات في البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف مناقشة الاتجاهات الإستراتيجية للبنوك المركزية في مواجهة التهديدات السيبرانية بشكل مباشر بما يسهم في تطوير بيئة مالية جديدة مبتكرة ديناميكية وآمنة.

وقال المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بمصرف البحرين المركزي السيد يوسف الفاضل: "نحث المشاركين على مشاركة التجارب وتبادل المعلومات والاستفادة من تلك التجارب حتى نتمكن بشكل جماعي من الانتقال إلى بيئة مالية أكثر أمنًا وصلابة لتكون جاهزة لاحتواء أي تهديدات قادمة أو أضرار محتملة".

وركزت الورشة على اتجاهين تقنيين إستراتيجيين في عام 2021، وهما تحسين معالجة الخصوصية (Privacy Enhancing Computation) واندماج وتناغم الحماية السيبراني (Cybersecurity Mesh).