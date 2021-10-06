رئيس "الشورى" يرأس وفد السعودية في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين

يشارك مجلس الشورى بوفدٍ يرأسه معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أعمال اجتماعات القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي تنطلق أعمالها غدًا في العاصمة الإيطالية روما، ويستضيفها البرلمان الإيطالي بالتعاون مع الاتحاد البرلمان الدولي تحت عنوان: "برلمانات من أجل الشعوب، وكوكب الأرض والازدهار".

ومن المنتظر أن يبحث رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في القمة السابعة على مدى يومين؛ مواصلة الجهود المبذولة الرامية لتعزيز الاستجابة للأزمة الاقتصادية الحاصلة جراء التحدي العالمي المتمثل في جائحة كورونا، ومناقشة إعادة إحياء النمو الاقتصادي من ناحية الاستدامة الاجتماعية والبيئية، والاستدامة والأمن الغذائي بعد آثار وتبعات الجائحة.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -في تصريح صحفي- الدور العالمي المحوري الذي تمثله المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في قيادة العالم نحو مزيد من الاطمئنان والاستقرار أثناء رئاستها لأعمال قمة مجموعة العشرين العام الماضي، التي تزامنت مع جائحة كورونا وما تسببت به من آثار وتبعات، وما أثمرت عنه رئاسة المملكة من نتائج وقرارات تاريخية فاعلة وملموسة أنعشت الاقتصاد العالمي وعززت من نموه واستمرار جهود التنمية، وأسهمت في الوصول إلى توافق دولي شامل بهدف إيجاد الحلول الاقتصادية والصحية للتصدي للجائحة.

وقال معاليه: إن التحدي العالمي في جائحة كورونا وتزامن ذلك مع رئاسة المملكة لهذه المجموعة العام الماضي أسهم في تعزيز مكانة المملكة في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، وعكس ما تتمتع به من قوة ونفوذ وقدرة على قيادة الحل العالمي سياسيًا واقتصاديًا بما يجعلها طرفًا مؤثرًا في صنع السياسيات الاقتصادية والتنموية العالمية، وعنصر رئيس في الإسهام ببناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات.

وأضاف: إن ما يشهده العالم اليوم من تغيرات وتحولات كبيرة لاسيما في ظل هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه جائحة كورونا يفرض على المجتمع الدولي بمختلف تجمعاته ومنظماته المزيد من التعاون والعمل من أجل مواصلة إيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في استشعار أهمية التصدي للتحديات المتصاعدة، وتكثيف الجهود المبذولة وتوحيدها لمناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي والإنساني وهو ما دعت إليه المملكة في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي الطارئ لقادة دول مجموعة العشرين الذي استضافته في مارس 2020م.

وأبان أن مشاركة مجلس الشورى في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي ستعقد في روما، تأتي تجسيدًا لأهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها، وانطلاقًا من حرص واهتمام قيادة المملكة في تعزيز التفاعل والتواصل مع المجتمع الدولي لاسيما من خلال مجموعة العشرين التي تعد أهم تجمع عالمي لرسم السياسات العالمية ليس على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب وإنما أيضا الجوانب الاجتماعية والإنسانية، بهدف السعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية دوليًا.

وأكد معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ أهمية الدور الذي يقوم به البرلمانيين عبر مجالسهم وبرلماناتهم استنادًا على أدوارهم التشريعية والرقابية لاسيما في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين للدفع بمزيد من الجهود المبذولة لمواكبة أعمال المجموعة عبر اجتماعاتهم المتواصلة، لافتًا النظر إلى أن اجتماع رؤساء برلمانات المجموعة أصبح من الاجتماعات ذات الأهمية لما تطرحه وتناقشه البرلمانات من قضايا وحاجات تمثل الشعوب، معربًا عن تطلعه في أن تسهم القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي ستعقد في روما، في الوصول إلى مخرجات ومبادرات تعمق جهود المجموعة في بناء الإنسان وحمايته وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد العالمي وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب، ويبرز جهود كل دولة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا والأساليب المثلى للتعامل مع الأزمات.

وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد وصل اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما تحضيرًا للمشاركة في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى أعضاء مجلس الشورى الأستاذ ناصر بن محمد الدغيثر، والأستاذة حنان بنت عبدالله السماري، وعددًا من المسؤولين بالمجلس.