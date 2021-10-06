وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يلتقي وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان اليوم، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بندر بن فهد الزيد.