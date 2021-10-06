الصين تدعو شركات استيراد الغاز إلى تحمل ارتفاع التكلفة لحل أزمة الطاقة

حثت الصين الشركة المستوردة للغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى توفير المزيد من الإمدادات لحل أزمة الطاقة التي تواجهها الصين في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة دعما ماليا بسيطا للشركة التي تدفع أسعار قياسية للحصول على الغاز.

ونقلت "بلومبيرج" عن متعاملين القول إن الحكومة لم تقدم الدعم المالي الكافي للمشتريات الأخيرة من الغاز مما جعل من الصعب على شركات توزيع الغاز الطبيعي الصغيرة في الصين تنفيذ طلب الحكومة بتوفير كميات كافية من الوقود قبل دخول الشتاء. وفي حين توقفت الشركات الصينية عن شراء الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعاره لمستويات قياسية فإنها قد تضطر إلى الرضوخ لرغبات الحكومة وشراء كميات كبيرة منه.

وكانت أسعار العقود الفورية للغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا قد وصلت خلال الأسبوع الحالي إلى مستويات قياسية مع تزايد المنافسة بين المشترين من الصين وبريطانيا على شراء الكميات المعروضة للبيع مع دخول الشتاء الذي يشهد زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة. يواجه العالم حاليا أزمة طاقة خانقة في ظل تعافي الأنشطة الاقتصادية بعد الجائحة في حين لم يشهد المعروض من النفط الخام والغاز الطبيعي في الأسواق الزيادة المناسبة لأسباب مختلفة.