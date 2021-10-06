بعد تجاوز قيمتها تريليوني دولار .. "أرامكو" تزيح "جوجل" وتصبح ثالث أكبر شركة مدرجة في العالم

تجاوزت القيمة السوقية لـ"أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم، تريليوني دولار خلال تداولات اليوم في سوق الأسهم السعودية لتصل إلى 2.026 تريليون دولار (7.6 تريليون ريال).

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، تقدمت "أرامكو السعودية" على شركة جوجل (1.783 تريليون دولار) لتصبح ثالث أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد أن كانت رابعا.

وبذلك لا يسبق شركة "أرامكو السعودية" بالقيمة السوقية سوى شركتي أبل بقيمة سوقية 2.333 تريليون دولار، ومايكروسوفت البالغ قيمتها 2.17 تريليون دولار.

تزامن ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية مع قفزة أسعار النفط متجاوزة 83 دولارا للبرميل، وهي أعلى مستويات الخام منذ أكتوبر 2018.