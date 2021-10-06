بنك التصدير والاستيراد : طلبات التمويل المعتمدة تخطت الـ 8 مليارات ريال

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي أن طلبات التمويل المعتمدة حتى نهاية سبتمبر 2021 ارتفعت إلى 89 طلبا بنحو 8.1 مليار ريال. مشيرا إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الممولة بلغت 51% من إجمالي الطلبات.

كما أطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدرين السعوديين المختلفة فيما ازداد عدد الدول التي أسهمت منتجات البنك في التصدير إليها فبلغت 50 دولة في مقدمتها الصين تليها الهند وبلجيكا وكوريا وأمريكا والإمارات وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر.

وكانت القطاعات الأبرز التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية التي شكلت 24% ثم الحديد والصلب بـ 10.5% والمطاط واللدائن بـ 8.4% ومنتجات الورق بـ 7.7% والأدوية بـ 7.5% والزراعة والاستزراع السمكي بـ 4.5% إلى جانب قطاعات البتروكيماويات (التشييد والبناء والبلاستيك).