براجماتية حل الاحتكاكات .. إشارة إيجابية في سياسة واشنطن التجارية تجاه بكين

قال خبراء صينيون: إنهم يرون "إشارة إيجابية" في نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه خلافاتها مع الصين بشأن التجارة.ونسبت صحيفة "جلوبال تايمز"، التي تستخدم كناطق باسم الدولة باللغة الإنجليزية، أمس، لخبراء تعليقهم على دعوة الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إلى "محادثة صريحة" مع بكين في تصريحات أدلت بها في واشنطن أمس الأول.وجاء في بيان صادر عن مكتبها، أن "تاي شرحت في التعليقات أهمية إعادة تنظيم سياسات (واشنطن) التجارية تجاه الصين من أجل الدفاع عن مصالح العمال والشركات والمزارعين والمنتجين في أمريكا، وتعزيز طبقتنا المتوسطة".وقال جاو لينج يون، الخبير في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، إن "المحادثات الصريحة" من تاي، هي إشارة إيجابية لأن آلية الحديث التجاري بين الصين والولايات المتحدة موجودة دائما في حين أن كلمة "صريحة" قد تشير إلى أن الولايات المتحدة أدركت أن عليها حل الاحتكاكات التجارية الثنائية بطريقة أكثر براجماتية".وكان هذا أيضا متوافقا مع استراتيجية الصين بشأن الولايات المتحدة. وتصر بكين على ضرورة حل الخلافات من خلال محادثات صريحة مع الحفاظ على التجارة الطبيعية بين أكبر اقتصادين في العالم.وأضاف جاو، أن الاقتراح الأمريكي أظهر أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية لم يعد لها، على ما يبدو، تأثير كبير كما هو مقصود.وقال محلل آخر للصحيفة: إن فرض رسوم جمركية على التجارة الثنائية سيضر، بالتأكيد، بالمستهلكين والمصنعين الأمريكيين، ولن يساعد إدارة بايدن على مكافحة التضخم.وأشار المحلل إلى أن "أي تصعيد للتدابير التجارية القسرية من إدارة بايدن سيسبب مواجهة متزايدة، وسيأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبلغ نظيره الصيني شي جين بينح الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها "لإدارة المنافسة بمسؤولية" بين بكين وواشنطن في ثاني مكالمة هاتفية بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه في يناير.وقال البيت الأبيض في ذلك الوقت: إن بايدن وشي "ناقشا مسؤولية البلدين لضمان عدم انحراف المنافسة إلى صراع".وبدأت حرب تجارية بفرض رسوم جمركية من كلا الجانبين في عهد سلف بايدن، دونالد ترمب.ووصلت العلاقة إلى أدنى مستوى لها منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين في 1979، ويبدو أن بايدن سيواصل موقف ترمب المتشدد ضد بكين.وحمل شي الولايات المتحدة مسؤولية تدهور العلاقات، قائلا: إن السياسة التي تبنتها واشنطن تجاه الصين "تسببت لبعض الوقت في صعوبات خطيرة" للعلاقات، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.