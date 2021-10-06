«جولدمان ساكس» .. عثرات تعطل مسيرة 30 عاما في الصين

بالنسبة إلى بنك جولدمان ساكس، كان من المفترض أن تكون سيطرته الكاملة على مشروعه المشترك الصيني تتويجا لـ30 عاما من العمل وتذكرة مرور إلى ثروات المستقبل."تمثل ملكيتنا 100 في المائة من امتيازنا التجاري في البر الرئيس التزاما مهما تجاه الصين والاستثمار فيها"، هذا ما قاله بنك وول ستريت في مذكرة في كانون الأول (ديسمبر) 2020، وقعها ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي، أشارت إلى "إصلاحات مستمرة في أسواق الأسهم الصينية، واستمرار النمو الاقتصادي الكبير، والحاجات المتوسعة لعملاء محنكين بشكل متزايد".عقب عشرة أشهر يبدو موقع بنك جولدمان في البلاد أقل أمنا بكثير. في حزيران (يونيو) كان البنك هو الضامن الرئيس للطرح العام الأولي الكارثي لشركة ديدي الصينية لخدمات حجز السيارات. في آب (أغسطس) تخطى البنك المنافس، جيه بي مورجان تشيس، جولدمان ليصبح أول بنك غربي معتمد لامتلاك شركات أوراق مالية صينية. في غضون ذلك، ضعفت فرص الاستثمار المصرفي مع شن بكين حملة على الشركات الصينية الكبرى.على مدى عقود، أقام بنك جولدمان علاقات في الصين. سافر هانك بولسون، الرئيس التنفيذي السابق إلى الصين في 1992 ليقابل جيانج زيمين قبل عام من توليه الرئاسة، ثم قام بعد ذلك بعشرات الزيارات لهذا البلد.في الأعوام التالية، أصبح بنك جولدمان أول شركة في وول ستريت تحصل على موافقة لإنشاء بنك استثماري مشترك في الصين والمضي في الفوز بأدوار رئيسة في ضمان الاكتتابات العامة الأولية، مثل اكتتاب شركة بترو تشاينا في 2000 وبنك الصين في 2006.قال أحد المصرفيين في بنك جولدمان في آسيا، "كل ما نقوم به في الصين يتم حسابه أكثر من أي مكان آخر في العالم. يجب عليك أن تقدم نفسك بطريقة تعد بناءة، بطريقة تعني أن الأمور في صالحنا".في 2000 انتشل بنك جولدمان، وانغ كيشان نائب المحافظ في غوانغدونغ، من مشكلة عويصة بقيمة ستة مليارات دولار من خلال إعادة هيكلة ديون صندوق للاستثمار - وهي أول مرة يتم فيها تعيين بنك استثماري أجنبي من قبل مقاطعة صينية.بعد أربعة أعوام، وافق وانغ، الذي تمت ترقيته أخيرا من قبل الحزب الشيوعي الصيني ليصبح عمدة بكين، على مشروع مشترك رائد بين بنك جولدمان وشركة الوساطة المحلية، جاو هوا للأوراق المالية، وهو مشروع من شأنه أن يمنح بنك وول ستريت موطئ قدم لا مثيل له في أسواق البلاد. وفي 2018 تم تعيين وانغ نائبا لرئيس الصين.في العام الماضي كانت التحركات السياسية الذكية لبنك جولدمان قد وضعته في موقع ممتاز للتوسع بسرعة مع فتح الصين سوقها المالية بالكامل. ومع تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، سارع بنك جولدمان بالموافقة على صفقة لشراء شريكه في المشروع المشترك في شركة جاو هوا وتسريع خططه لمضاعفة قوته العاملة إلى 600.إضافة إلى شراء شريكه التجاري للأوراق المالية، دخل بنك جولدمان في علاقة مع مؤسسة مالية صينية أكبر بكثير، أي سي بي سي ICBC، ووافق على إنشاء شركة لإدارة الثروات.قال مصرفي من جولدمان، "حقيقة أنه تم اختيارنا للشراكة مع شركة أي سي بي سي بدلا من مدير أصول كبير (...) كانت بسبب التزامنا العام تجاه الصين ووقوفنا معها. في الصين "هذه الأمور مهمة".مع ذلك، يواجه البنك مفارقة. فهو يستعد إلى ترسيخ وجوده أكثر في الصين، في الوقت نفسه تماما الذي طبقت فيه بكين قواعد تسببت في حدوث قطيعة بين أكبر الشركات في البلاد والمستثمرين الأجانب.طرح عام أولي مريرعندما فاز بنك جولدمان بتفويض الضمان الرئيس المطلوب لشركة ديدي، بدا ذلك مثالا آخر على براعته في ربط أكبر الشركات الصينية بالمستثمرين الغربيين.لكن في تموز (يوليو)، عقب يومين فقط من الطرح الأولي العام بقيمة أربعة مليارات دولار، اتهمت بكين شركة ديدي بارتكاب انتهاكات خطيرة تتعلق بأمن البيانات ومنعتها من التوقيع مع أي عملاء جدد، ماسحة بذلك ما يقارب 50 في المائة من سعر سهمها.قد تكون المشاعر السلبية الناشئة عن الكارثة عائقا أمام بنك جولدمان، لكن الخطر الأكبر هو تجميد أعماله المستقبلية.عقب تعويم شركة ديدي، تم إعلان قواعد جديدة تجبر أي شركة تملك أكثر من مليون عميل أن تخضع لمراجعة أمن البيانات لديها قبل إدراجها في الخارج. في الوقت نفسه، وضع المنظمون الأمريكيون قواعد إفصاح جديدة للاكتتابات العامة الأولية للشركات الصينية. مجتمعة، أدت التدخلات الرسمية إلى شل عملية جمع الأموال لمدة عقدين من الزمن بالنسبة إلى بنك جولدمان وأقرانه.في الوقت ذاته، العقوبات الاقتصادية المفروضة على الصين وسياسة التحدي التي تنتهجها إدارة بايدن بشكل غير متوقع باتت تمثل مشكلة امتثال متنامية. ففي بكين أدت سلسلة من الإجراءات الصارمة التنظيمية على قطاعات من التعليم إلى ألعاب الفيديو، إلى القضاء على تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر الشركات الصينية المدرجة.ووصل التوتر بين القوتين العظميين إلى درجة أن المديرين التنفيذيين في بنك جولدمان يتخوفون من التحدث بصراحة عن أعمالهم في الصين خشية إثارة حنق واشنطن أو بكين. امتنع بنك جولدمان عن التعليق.فضيحة الرشا في ماليزياالعبور بجولدمان في هذا العالم الجديد يقع على عاتق تود ليلاند، الذي هبط بالمظلة لإدارة أعمال منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواخر 2018، بعد أن أمضى تقريبا كل حياته المهنية التي استمرت 30 عاما في بنك جولدمان في الولايات المتحدة وأوروبا. ليلاند (61 عاما) الذي يتحدث بلهجة الغرب الأوسط بطلاقة، ولا يتحدث لغة الماندرين، قضى معظم وقته في هونج كونج منذ توليه المنصب. تم تعليق خطة للعيش بعض من الوقت في شنغهاي عندما بدأت الجائحة.حتى وقت قريب، كانت مهمة ليلاند الرئيسة هي التنظيف عقب فضيحة 1MDB، حيث اعترف جولدمان بدفع رشا لمسؤولين لكسب عمل لجمع أموال لصندوق الثروة السيادية الماليزي، ثم فشله في رفع الرايات الحمراء عندما تم تحويل مبالغ ضخمة من تلك الأموال إلى حسابات بنكية شخصية.أدت عقوبات كبيرة مرتبطة بالفضيحة - بما في ذلك تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار – إلى الأضرار بسمعة البنك خارج ماليزيا واستنزفت معنويات بعض موظفيه.قال مصرفي استثماري سابق في بنك جولدمان في هونج كونج، "تعرضت الأعمال الآسيوية لصدمة كبيرة في الأعوام الخمسة الأخيرة وكان ديفيد سولومون بحاجة لشخص ما لتثبيت السفينة. بعد فضيحة 1MDB، أصبح البنك مكانا غريبا. كان الدافع الرئيس وراء مغادرتي هو النظر إلى الأرباح والخسائر والإدراك أننا بدأنا كل عام (بعجز كبير بسبب التكاليف القانونية)".قدم صندوق الثروة السيادية الماليزي حافزا آخرا لبنك جولدمان للضغط من أجل السيطرة الكاملة على عمليات الأوراق المالية الصينية الخاصة به، في وقت جعل فيه تخفيف الصين لقواعد الملكية الأجنبية ذلك ممكنا.أضاف المصرفي السابق، "بعد 1MDB، وبسبب الثقافة ومن منظور المخاطر والضوابط، كان هناك شعور بأن جولدمان بحاجة للسيطرة الكاملة على أعماله في الصين".وافق ليلاند على صفقة لإنهاء مشروع جولدمان المشترك مع شركة جاو هوا للأوراق المالية، إضافة إلى إنهاء علاقة استمرت أكثر من 20 عاما مع فانغ فينغلي، جالب الأعمال والعملاء الصيني الشهير.جلب فانغ، الذي لم يستجب لطلبات التعليق، بعضا من أكبر صفقات البنك في الصين، مثل الطرح العام الأولي لشركة تشاينا موبايل عام 1997، لكن العلاقة شهدت تقلبات، وفقا لعدد من الأشخاص المقربين من البنك. سيؤدي الطلاق إلى احتفاظ فانغ بشركة جاو هوا للأوراق المالية بينما يمضي بنك جولدمان قدما تحت علامته التجارية الخاصة.لا تزال الصفقة المتفق عليها تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، ومع ذلك شعر المسؤولون التنفيذيون بعدم الاستقرار عندما سمح للبنك المنافس جيه بي مورجان بالحصول على ملكية كاملة لأعماله في البر الرئيس - على الرغم من تقديم طلبه بعد سبعة أشهر من جولدمان.أثارت العملية أيضا مخاوف بشأن سياسات بكين المتعلقة بالبيانات. خلال المناقشات حول طلب جولدمان ملكية 100 في المائة العام الماضي، حاول المنظمون منع الشركة من إرسال مذكرات إلى المكاتب خارج البلاد، وفقا لما ذكره شخص مقرب من المسألة.قال شخص قريب من المسألة، "قلنا إننا لا نستطيع إدارة الأعمال بهذه الطريقة. هذا يبين كيفية ظهور المخاوف. لم نكن نواجه هذه الأشياء قبل ثلاثة أعوام".صدمة ثقافيةقام ليلاند بسلسلة من التعيينات الخارجية لبناء فريق استثمار مصرفي جديد، بما في ذلك استقطاب وي كاي، من شركة فاونتين فيست للأسهم الخاصة، لإدارة الوحدة بشكل مشترك، وهي المرة الأولى التي يوظف فيها البنك شريكا صينيا من خارج الشركة.فورة التوظيف هذه تعني أن ثلث فريقه المصرفي الاستثماري الصيني أصبحوا الآن أشخاصا جددا، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. قال مصرفي ثان سابق في جولدمان ساكس، "هذا ليس بنك جولدمان تماما. صدمة ثقافية هائلة".تم جلب شخص خارجي آخر، كيفن سنيدر، وهو شريك إداري سابق لشركة ماكينزي الاستشارية، لإدارة المنطقة جنبا إلى جنب مع ليلاند - وهو أول شخص غير مصرفي يتولى هذا الدور ومن المتوقع أن يتم تكليفه بإعادة ملء قائمة عملاء جولدمان في آسيا.لم تكن إدارة هؤلاء العملاء سهلة دائما. اشترى بنك جولدمان حصة في شركة علي بابا التي يملكها جاك ما في وقت مبكر من عام 1999، وأصبح مايكل إيفانز، أحد كبار المديرين التنفيذيين السابقين للبنك، رئيسا لمجموعة التكنولوجيا في عام 2015. مع ذلك، لم يكن لدى بنك جولدمان تفويض رئيس في الاكتتاب العام الأولي البالغ 37 مليار دولار لشركة آنت التابعة لشركة علي بابا.عندما تم إيقاف ما كان من المفترض أن يكون أكبر إدراج في العالم على الإطلاق في اللحظة الأخيرة من قبل بكين، بدا غياب جولدمان أمرا حكيما.قال شريك سابق، "تحول الناس من كونهم مستاءين جدا من عدم المشاركة إلى تلقي الخبر والتظاهر بأنه كان متعمدا". أضاف، "قبل إيقاف الاكتتاب العام كانوا سيقطعون أصابعهم للحصول على الصفقة".بحسب شخص مقرب من البنك، شركة آنت منعت ضامنيها من العمل لدى المنافسين. أشار المصدر إلى المبالغ الكبيرة التي حققها جولدمان من المنافسين الرئيسين لشركة علي بابا، مثل تينسنت.لكن الصورة الأكبر ليست أن بنك جولدمان تفادى طرحا عاما أوليا فاشلا، ولكن بكين هي التي منعته.إذا تمكن جولدمان من الاستمرار في التوسع في الصين التي تواصل فتح حدودها أمام رأس المال، فستكون العوائد ضخمة. لكن شي جين بينج أظهر أنه مستعد لشن حملات تنظيمية كاسحة تتجاوز تداعياتها حدود الصين.قال أحد المديرين التنفيذيين في جولدمان، "إذا لم يكن المستثمرون الدوليون مهتمين بأن يكونوا حاضرين في الصين، فسيكون الغرض من وجودنا في الصين موضع تساؤل. لكن تاريخ الصين حافل بالتقلبات. عليك التخطيط لمواجهة بعض المشكلات الكبيرة ".