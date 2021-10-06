أرامكو تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف في نوفمبر إلى آسيا 40 سنتا للبرميل

قال العملاق النفطي أرامكو اليوم الثلاثاء إن السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر تشرين الثاني إلى زبائنها في آسيا إلى 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.

وفقا لـ"رويترز" حددت المملكة سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر تشرين الثاني إلى شمال غرب أوروبا عند خصم قدره 2.40 دولار للبرمل عن خام برنت، وسعر البيع الرسمي للشحنات إلى الولايات المتحدة عند علاوة قدرها 1.25 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.