هل سيدعم الاحتياطي الفيدرالي الازدهار الشامل؟ «2 من 2»

عندما أوضحت برينارد في البداية أهمية إجراء تقييم أكثر شمولية للنتائج والتوقعات الخاصة بالعمالة، تم النظر إلى حجتها من قبل الرجال (في الغالب) الذين يديرون السياسة النقدية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة بقدر كبير من التشكك. كان التقليد الراسخ بين هذه المجموعة، ولا سيما محافظي الاحتياطي الفيدرالي المعينين من قبل الإدارات الجمهورية، يتلخص في تفضيل اتخاذ إجراءات "استباقية" لمكافحة التضخم. تقليديا، يميل المعينون من قبل الجمهوريين وأنصارهم في الكونجرس إلى دعم سياسة نقدية أكثر تشددا عندما يتولى رئيس ديمقراطي منصبه - تمشيا مع النتائج الطويلة الأمد حول التفضيلات السياسية.ومع ذلك، منذ 2015، أصبحت وجهة نظر برينارد مقبولة على نطاق واسع في الأوساط السياسية، التي شكلت بفعالية الأساس "لإطار العمل الجديد" الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في آب (أغسطس) 2020 - وهو تحول ملحوظ في التفكير الرسمي الذي غالبا ما تتلقى بسببه دعما غير كاف. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن برينارد أقنعت عديدا من زملائها الذكور - من بين المحافظين الستة الحاليين امرأتان، في حين أن الرئيس ونائبي الرئيس من الرجال - بتبني وجهة نظرها، على الأقل في الوقت الحالي.هناك سيناريوهان رئيسان للسياسة النقدية الأمريكية في الأشهر والأعوام المقبلة. الأول هو أن الإطار الجديد سيظل سائدا وفقا لتصورات برينارد الأصلية التي أعادت تأكيدها في خطابها في 27 أيلول (سبتمبر). وفي هذه الحالة، ينبغي أن يزيد مجموع العاملين في الوظائف بأجر ثابت بما يراوح بين 5 و8.5 مليون عامل - كما كان سيكون عليه الحال، وفقا لبرينارد، "في غياب الجائحة" - في حين سيظل معدل التضخم تحت السيطرة.يتمثل السيناريو الثاني في تولي مزيج من المحافظين الخمسة المعينين من قبل الجمهوريين زمام الأمور لتشديد السياسة النقدية قبل انتعاش الاقتصاد بالكامل. يشير أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفعل إلى التحرك في اتجاه متشدد، نحو تشديد السياسة النقدية. إذا سادت وجهة النظر هذه، بقيادة باول أو أي رئيس آخر، يتوقع المرء نموا أبطأ في معدل الوظائف ونتائج أسوأ في سوق العمل (ساعات عمل أقل، وأجور أقل) بالنسبة للمجموعات التي لم تحقق أداء جيدا تقليديا في فترات الركود.بالنظر إلى المستقبل، من الأهمية أيضا بمكان أن تكون برينارد من بين عدد قليل من صناع السياسة الذين أشاروا إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة في الفترة ما بين 2015 و2018 كانت خطأ لا يمكن إصلاحه. لكن باول لم يدل بأي تصريح من هذا القبيل. هناك طريقة واحدة واضحة لضمان أن تسود رؤية برينارد لاقتصاد أكثر شمولا: تعيينها كرئيسة لمجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي عندما تنتهي ولاية باول في شباط (فبراير) 2022.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021