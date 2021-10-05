بسبب مشكلات في طلاء طائرات أيه 350.. خلاف بين "إيرباص" والخطوط القطرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم ظهور مشكلات جديدة في طلاء الطائرات من طراز أيه 350 التي تنتجها شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص.

وقالت الشركة القطرية إن مشكلة التدهور السريع لحالة طلاء سطح الطائرات طراز أيه 350 والتي أجبرتها على وقف تشغيل 16 طائرة لديها، بدأت تؤثر أيضا على طبقة الحماية من الصواعق الموجودة على جسم طائرات هذا الطراز وأدت إلى ظهور تشققات في الهيكل.

في الوقت نفسه اعترض أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الطيران القطرية على بيان شركة أيرباص التي قالت فيه إنها حددت سبب المشكلة وأنها تقتصر على طلاء سطح الطائرة فقط ولا يؤثر على جدارتها.

يأتي تصاعد الشكوى من جانب الخطوط الجوية القطرية وهي أكبر عميل للطراز أيه 350 في الوقت الذي تحاول فيه أيرباص تسويق طائرة شحن جديدة من هذا الطراز ذي البدن الواسع.

ونقلت بلومبرج عن الباكر قوله إن شركته مهتمة بطائرة الشحن الجديدة التي تطورها أيرباص بالإضافة إلى الطراز المنافس المنتظر طرحه من جانب شركة بوينج الأمريكية.

وتعتزم الشركة القطرية حسم قرارها بشأن شراء 50 طائرة شحن سواء من أيرباص أو من بوينج، لكنها لن تشتري المزيد من طائرات أيه 350 حتى يتم علاج مشكلة طلاء السطح.

