أمير الرياض بالنيابة يسلم عددا من المواطنين وثائق "إحكام"

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

بعد ذلك عقد اجتماع برئاسة أمير الرياض بالنيابة مع محافظ الهيئة وعدد من قياداتها جرى خلاله الاطلاع على الركائز والأهداف ‏الإستراتيجية التي تقوم عليها هيئة عقارات الدولة في الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها وكذلك كفاءة الإنفاق والإنتاجية ‏الاقتصادية بتقديم الحلول العقارية والمالية وفق رؤية ‏المملكة 2030.

فيما استمع إلى شرح عن أعمال ومهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات إحكام ودور المنصة الرقمية "إحكام" في استقبال الطلبات وتسهيل الخدمات على المستفيدين وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعة حالة الإجراء رقمياً.

ثم سلم الأمير محمد بن عبدالرحمن عددًا من المواطنين وثائقهم التي أنجزتها لجان ‏النظر في طلبات تملّك العقارات إحكام لتكون مكتملة الإجراءات.

وفي ختام الاستقبال رفع أمير منطقة الرياض بالنيابة في تصريح صحفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم والرعاية الكريمة في تسخير جهود الدولة في سبيل تحقيق المنفعة العامة والخاصة وتفعيل دور الجهات الرقابية والتشريعية لتحقيق الاستفادة الكاملة وحصول المواطنين على وثائق تملكهم للعقارات والملكيات الخاصة في إجراءات تنظيمية عالية واحترافية.

وأكد على أن المواطن وحقوقه هي الركيزة الأولى في الدولة معربًا عن شكره للهيئة ومحافظها ومنسوبيها.

من جانبه قدم بافقيه شكره للأمير محمد بن عبدالرحمن على الدعم الذي تحظى به الهيئة في أعمالها وبرامجها والتعاون القائم بين الإمارة والهيئة في سبيل تحقيق المنجزات التنموية للمنطقة.