إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية يسجل أعلى مستوى في 26 أسبوع .. 11.03 مليار ريال

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 2 أكتوبر نموا بلغ 24.6 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 25 سبتمبر.

ليبلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر نحو 11.03 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.85 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 2.17 مليار ريال.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن حجم الإنفاق خلال الأسبوع الماضي بلغ أعلى مستوى في 26 أسبوع، وبالتحديد منذ الأسبوع المنتهي في 3 إبريل.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد نمت مبيعات 15 قطاعا بينما تراجعات مبيعات قطاعي الفنادق والأثاث بنسب 14.4 و1.8 في المائة على التوالي.

وتصدر قطاع "التعليم" النمو، بعد تسجيله مبيعات بلغت 142.38 مليون ريال وبنمو 126.8 في المائة، تلاه قطاع "الأطعمة والمشروبات" والذي سجل مبيعات تجاوزت 1.8 مليار ريال وبنمو 50.6 في المائة، كأعلى مبيعات في 26 أسبوع.



وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" وهي تشكل 16.6 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع، ثم تأتي مبيعات قطاع "المطاعم والمقاهي" ثانيا والتي تشكل 12.6 في المائة أو ما يعادل 1.39 مليار ريال مسجله أعلى مبيعات في 13 أسبوع.

وعلى مستوى المدن، فقد نمى الإنفاق في العاصمة الرياض بنحو 20.2 في المائة ليبلغ 3.36 مليار ريال وهي تشكل بذلك 31.66 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.67 مليار ريال ما يعادل 16.2 في المائة، ونحو 577.5 مليون ريال في مدينة الدمام.

إلى ذلك، نمت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 15 في المائة لتبلغ نحو 119.14 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 103.6 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 92.6 ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية