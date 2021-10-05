الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة بيع حادة، في حين صعدت الأسهم المرتبطة الدورة الاقتصادية قبل أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع بيانات الوظائف الشهرية التي تحظى بمراقبة عن كثب، بحسب "رويترز" .

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 57.38 نقطة بما يعادل 0.40 في المائة إلى 14312.86 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.41 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 4309.87 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 32.33 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 34035.25 نقطة.