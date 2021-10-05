يونيسف : آثار الجائحة على الصحة العقلية للأطفال قد تستمر لسنوات عديدة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن تأثير فيروس كورونا على صحة الأطفال وعافيتهم العقليتين قد يستمر لسنوات عديدة مقبلة. وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال واليافعين حتى قبل الجائحة تحملوا عبء اعتلالات الصحة العقلية في ظل غياب أي استثمارات كبيرة لمعالجتها.

ونشرت "اليونيسف" اليوم تقريرها بشأن وضع الأطفال في العالم بعنوان "حالة أطفال العالم لعام 2021 بالي مشغول : تعزيز الصحة العقلية للأطفال وحمايتها ورعايتها". ويمثل أكبر دراسة تعدها حول الصحة العقلية للأطفال واليافعين ومقدمي الرعاية في القرن 21. ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة فإنه على الصعيد العالمي يقدر أن 1 من بين كل 7 مراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 عاما تم تشخيصهم على أنهم مصابون باضطراب عقلي.

ويموت 46 ألف مراهق بسبب الانتحار كل عام وهو من بين الأسباب الخمسة الأولى للوفاة بين أفراد هذه الفئة العمرية. وفي الوقت نفسه لا تزال هناك فجوات واسعة بين احتياجات الصحة النفسية وتمويل الصحة النفسية. ومع ذلك لا تزال هناك فجوات واسعة بين احتياجات الصحة النفسية وتمويل الصحة النفسية حيث يتم تخصيص 2% فقط من ميزانيات الصحة الحكومية للإنفاق على الصحة العقلية.

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف "الأشهر الـ 18 الماضية ثقيلة جدا بالنسبة لنا جميعا وخاصة الأطفال .. فمع الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة بسبب الجائحة أمضى الأطفال سنوات بعيدا عن العائلة والأصدقاء والفصول الدراسية واللعب وهي العناصر الأساسية للطفولة نفسها". وأعربت عن أسفها لقلة الاستثمارات الحكومية لتلبية هذه الاحتياجات الماسة وقالت "لا يتم إيلاء أهمية كافية للعلاقة بين الصحة العقلية ونتائج الحياة المستقبلية".