عملاق صيني يلحق بـ "إيفرجراند" .. السندات عالية المخاطر عند أدنى مستوى في 8 أعوام

تراجعت أسعار أسهم وسندات شركات العقارات الصينية عالية المديونية بشدة بعد إعلان فشل شركة التطوير العقاري فانتازيا هولدنجز جروب في سداد ديون مستحقة أمس مما عمق مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل القطاع العقاري في الصين.

وذكرت "بلومبيرج" أن السندات الدولارية عالية المخاطر للصين تراجعت اليوم بـ 4 سنتات لتسجل أكبر تراجع لها منذ 2013 على الأقل. كما خفضت مؤسسة فيتش ريتنجس للتصنيف الائتماني تصنيفها للسندات طويلة الأجل لشركة سينيك هولدنجز جروب العقارية من سي.سي.سي إلى سي.

وتراجع مؤشر هانج سينج بروبيرتيز للأسهم العقارية في بورصة هونج كونج بنسبة 2.2% اليوم بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي. وأضافت أن المشكلات المالية في "فانتازيا" تضاف إلى المؤشرات على تزايد الضغوط التي يواجهها القطاع العقاري في الصين حيث تواجه شركات التطوير العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض ارتفاعا في العائد على سنداتها ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عشر سنوات.

وكانت "فانتازيا" أعلنت أمس أنها لم تسدد سندات مستحقة بقيمة 205.7 مليون دولار. وفي بيان منفصل قالت "كانتري جاردن سيرفسز" لإدارة العقارات في الصين إن شركة تابعة لفانتازيا لم تسدد قرضا مستحقا اليوم بقيمة 108 ملايين دولار ومن المحتمل إعلان عجز هذه الشركة عن سداد ديونها. وقالت "فانتازيا" التي يوجد مقرها في شينشن الصينية إن الإدارة ومجلس الإدارة "سيناقشان التأثير المحتمل على الظروف المالية وموقع السيولة النقدية لديها" لعدم قدرتها على سداد ديونها المستحقة اليوم.

وكانت بورصة هونج كونج للأوراق المالية قد أوقفت اليوم تداول سهم إيفرجراند بسبب مشاكلها المالية. ولم تعلن إدارة البورصة في البيان الصادر اليوم عن سبب وقف التداول. يذكر أن هذه أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة. تعتبر "إيفرجراند" أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار.