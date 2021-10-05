القطاع غير النفطي السعودي عند أعلى مستوياته في 7 سنوات خلال سبتمبر

أظهر مسح اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في سبتمبر وارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل في 7 سنوات بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد 19 على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين.

وارتفع مؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر من 54.1 في أغسطس ليظل فوق مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وزيادة 4.5 نقطة تمثل أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015.

وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي 10 نقاط على أساس شهري.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي إتش إس ماركت "بعد هبوط لشهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب". وأضاف "ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع مزيد من الشركات لتعيين موظفين خلال الربع الأخير".

وتتوقع السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 2.6% هذا العام و 7.5% في 2022 بعد انكماش 4.1% العام الماضي بسبب الجائحة وانخفاض قياسي في أسعار النفط. ولكن على الرغم من ارتفاع الطلبيات الجديدة ظل توافر فرص العمل محدودا في سبتمبر.