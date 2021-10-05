الدولار يصعد لقمة عام مع قرب صدور تقرير الوظائف

عاود الدولار الصعود إلى أعلى مستوى في عام مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم قبيل تقرير هام بشأن الوظائف الأمريكية من المقرر صدوره في نهاية الأسبوع، والذي يمكن أن يزيد دوافع مجلس الاحتياطي الاتحادي لبدء تقليص التحفيز بحلول الشهر المقبل.

كما تلقى الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا الدعم من موجة بيع للأسهم امتدت من وول ستريت إلى آسيا.

وكان الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالإقبال على المخاطرة من أكبر الخاسرين، إذ أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة حتى 2024 بعد الإبقاء على السياسة دون تغيير كما كان متوقعا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.13 في المائة إلى 93.957، معاودا التحرك نحو ذروة بلغها يوم الخميس عند 94.504، وهو أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر 2020، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض الدولار الأسترالي 0.34 في المائة إلى 0.7263 دولار، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوياته في أربعة أيام الذي بلغه أمس الاثنين عند 0.73045 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.34 في المائة إلى 0.6939 دولار، متراجعا أيضا عن ذروة أربعة أيام البالغة 0.6981 دولار.

وصعد الدولار 0.25 في المائة مقابل الين إلى 111.19، بينما تراجع اليورو 0.21 في المائة إلى 1.15965 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي بلغ 1.3612 دولار.