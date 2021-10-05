بدعم قطاع البنوك .. أسهم أوروبا تفلت من تراجع عالمي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم إذ هدأت المعنويات في ظل ارتفاع أسهم البنوك وإعلان مشجع بشأن الأرباح من إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق بعد موجة بيع قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ 21 يوليو في الجلسة السابقة. تخلى المستثمرون عن أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة وغيرها من أسهم النمو الأمريكية في مواجهة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس في حين تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في عام إذ ظلت المعنويات متأثرة بمخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وارتفعت أسهم البنوك الشديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.9% فيما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 0.2%. وربح سهم إنفنيون 1.9% بعد أن أكدت إيراداتها لـ 2021 وقالت إنها تتوقع زيادة النتائج بشكل أكبر العام المقبل مع تصاعد الطلب على رقائق الطاقة لصناعة السيارات ومراكز البيانات وتوليد الطاقة المتجددة.