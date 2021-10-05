الذهب ينزل بفعل صعود الدولار .. وأنظار المتعاملين على بيانات الوظائف الأمريكية

هبطت أسعار الذهب اليوم إذ استفاد الدولار من تراجع الإقبال المخاطرة ومن المرجح أن يشهد المعدن تعاملات متقلبة في الفترة التي تسبق صدور أرقام الوظائف الأمريكية يوم الجمعة والتي قد يكون لها تأثير على خطط المركزي الأمريكي لخفض التحفيز.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1758.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1770.41 دولار أمس وهو أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1757.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى في حين تراجعت أسواق الأسهم بسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف النمو الاقتصادي.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا المحيط الهادي في أواندا إن تراجع الأسهم يدفع المستثمرين الآسيويين إلى شراء الدولار مما يضغط على الذهب. مضيفا أن المعدن سيكون في نطاق بين 1750 و 1785 دولارا قبل تقرير الوظائف في أمريكا.

ومن المتوقع أن تبدي الوظائف غير الزراعية استمرارا في تحسن في سوق العمل مما يسمح على الأرجح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالبدء في تقليص التحفيز قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.48 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.9% إلى 958.83 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1906.45 دولار.