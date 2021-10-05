ارتفاع عوائد السندات يضغط على «وول ستريت».. تراجعات حادة لشركات التكنولوجيا

انخفضت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" عند الافتتاح أمس، إذ تعرضت معظم أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما ارتفع سهم "تسلا" بعد الإعلان عن عدد قياسي من تسليمات السيارات الكهربائية.وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر ناسداك المجمع 73.57 نقطة، ما يعادل 0.51 في المائة إلى 14493.12 نقطة، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 13.50 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 34312.96 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 8.20 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 4348.84 نقطة.وسجل سعر سهم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون دوت كوم" تراجعا حادا خلال تعاملات أمس، ليسجل السهم خسائر خلال العام الجاري، في ظل استمرار ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما يضر بأسعار أسهم الشركات ذات القيمة السوقية العالية.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سهم "أمازون" أمس، بنحو 2.5 في المائة ليستمر تراجعه لليوم السادس على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متصلة للسهم منذ أن تراجع لمدة ثمانية أيام متصلة في نهاية آب (أغسطس) 2019.ومع تراجع أمس انخفض سعر سهم الشركة الأمريكية بنحو 1.4 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي، لتصبح "أمازون" الشركة الكبرى الوحيدة المسجلة في بورصة نيويورك التي يتراجع سهمها خلال العام الجاري.في الوقت نفسه، تراجع سعر شركة أبل للإلكترونيات بنحو 1.6 في المائة، وسهم "مايكروسوفت كورب" بنحو 1.9 في المائة، و"ألفابيت" الشركة الأم لشركة جوجل بنحو 2.8 في المائة، و"فيسبوك" بنحو 3.5 في المائة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، بعد أن سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها منذ شباط (فبراير)، متأثرة بعدد متزايد من المخاطر منها مؤشرات التضخم وارتفاع عوائد السندات والمشكلات المالية لـ "إيفرجراند" الصينية.وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة، ليكون قريبا من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله خلال موجة بيع الأسبوع الماضي.وكانت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات والسلع الفاخرة في مقدمة الخاسرة وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي، إذ يشهد ثاني أكبر اقتصادات العالم قيودا جديدة مرتبطة بفيروس كورونا وتباطؤا في قطاع العقارات وحملات جهات تنظيمية.وتراجع سهما "كيرنج" و"إ.في.إم.إتش" الفرنسيتان لصناعة السلع الفاخرة، واللتان تحصلان على جزء كبير من إيراداتهما من الصين، 1.9 و1.5 في المائة على الترتيب. وفي آسيا، تخلت الأسهم اليابانية عن مكاسب مبكرة لتغلق على انخفاض أمس، إذ طغت المخاوف حيال أزمة ديون "إيفرجراند" الصينية على مؤشرات إيجابية من إغلاق قوي في "وول ستريت" نهاية الأسبوع، في حين دعا رئيس الوزراء الياباني الجديد، إلى انتخابات في وقت مبكر عما كان متوقعا.وهبط مؤشر نيكاي 1.13 في المائة ليغلق عند 28444.89 نقطة، وقادت أسهم التكنولوجيا والشحن التراجع. وكان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق خلال الجلسة بما يصل إلى 1.16 في المائة بعد تكبد خسائر على مدى خمس جلسات متتالية، وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 في المائة إلى 1973.92 نقطة.وما زالت أزمة ديون "إيفرجراند" تلقي ظلالا من الشك على النمو الاقتصادي للصين، في حين لم يتضح بعد مصير فواتير الإنفاق الرئيس لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.