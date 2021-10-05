سوق الأسهم تعجز عن الاستقرار فوق مستويات 11500 نقطة .. والسيولة عند 8.3 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع 13 نقطة بنحو 0.12 في المائة لتغلق عند 11466 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.31 في المائة ليغلق عند 1566 نقطة. واستطاعت السوق أمس أن تحقق مستويات جديدة لهذا العام وهي الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 2008 قبل أن تتعرض لضغوط بيع أفقدتها مستويات 11500 نقطة لتغلق دونها في نهاية الجلسة، لتبقى إغلاقات المؤشر خلال الجلسات الثلاث الأخيرة في نطاق واحد تقريبا. منذ شهر والسوق تحاول الاختراق والاستقرار أعلى من 11500 نقطة ولم تنجح في ذلك، في ظل تزايد الضغوط البيعية كلما اقتربت من تلك المستويات، ما يجعل السوق بحاجة إلى معطيات جديدة محفزة تدفع بالسوق لمستويات أعلى.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11448 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11421 فاقدا حينها 0.28 في المائة، بينما الأعلى عند 11514 نقطة رابحا 0.54 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 11466 نقطة رابحا 13 نقطة بنحو 0.12 في المائة. وتراجعت السيولة 1.7 في المائة بنحو 145 مليون ريال لتصل إلى 8.3 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 15 مليون سهم لتصل إلى 198 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 5 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 359 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المصارف" بنحو 1.57 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.32 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.1 في المائة يليه "الاتصالات" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 9 في المائة بقيمة 785 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "البحر الأحمر" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 29 ريالا، يليه سهم "صدق" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 22.70 ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 177 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أسمنت نجران" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 21.16 ريال، يليه سهم "سلوشنز" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 209.20 ريال، وحل ثالثا سهم "معادن" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 82.10 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 811 مليون ريال، يليه سهم "سلوشنز" بقيمة 703 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 477 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية