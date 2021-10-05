تعثر الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو .. معنويات المستثمرين عند قاع 6 أشهر

تراجعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وبلغت أدنى مستوياتها منذ نيسان (أبريل) وسط توقعات اقتصادية باهتة. وهبط مؤشر "سنتكس" لمنطقة اليورو إلى 16.9 من 19.6 في سبتمبر، بحسب ما أظهره مسح، أمس.وهبط مؤشر للأوضاع الراهنة إلى 26.3 من 30.8، وهبط مؤشر للتوقعات إلى 8.0 من 9.0، منخفضا للشهر الخامس على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ أيار (مايو) 2020.وبحسب "رويترز"، قال باتريك هاسي، مدير سنتكس "عملية الانتعاش الاقتصادي ما زالت تتعثر.. بالتالي فإن الاستمرار في فقد الزخم لا يبشر بأي انتعاش في الخريف".وفي إطار الاقتصاد الأوروبي، يتوقع خبراء الوكالة الاتحادية للتشغيل في ألمانيا مستوى قياسيا للتوظيف العام المقبل، عقب أزمة كورونا.وأعلن معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف التابع للمكتب في توقعاته، التي نشرها أمس في نورنبرج أن عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية سيرتفع العام المقبل بواقع 550 ألف عامل إلى 34.42 مليون عامل.وبحسب بيانات المعهد، فإن هذا العدد المتوقع يفوق عدد العاملين في فترة ما قبل أزمة جائحة كورونا.ويتوقع الباحثون أن تبحث جميع فروع الاقتصاد تقريبا عن موظفين إضافيين في النصف الثاني من 2022، خاصة في مجالات الضيافة والسياحة، والنقل الجوي والبري، فضلا عن منظمي المعارض الثقافية والرياضية والتجارية.ووفقا لتوقعات المعهد، يمكن أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل بمتوسط سنوي يبلغ 290 ألف عاطل إلى 2.3 مليون خلال 2022، ليبلغ معدل البطالة 5.1 في المائة، وهو أعلى قليلا مما كان عليه في 2019.وبحسب تقديرات المعهد، سيستشعر عديد من الشركات مرة أخرى مزيدا من الاختناقات في سوق العمل، حيث قال مدير قسم الأبحاث إنتسو فيبر: "ينطبق هذا حاليا أيضا على أجزاء في قطاعات مثل الضيافة، التي فقدت كثيرا من عمالتها خلال عمليات الإغلاق وعليها الآن أن تزيدها مجددا في وقت قصير".وتستند تقديرات المعهد إلى افتراض أن الاقتصاد الألماني سينمو 2.2 في المائة هذا العام و3.8 في المائة العام المقبل.