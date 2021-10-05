سيناريوهات عمل بنوك تحت الضغط «3 من 3»

بدأت البنوك تستخدم اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في منتصف التسعينيات باعتبارها أداة داخلية لإدارة المخاطر، وإن كانت الآن أداة أكثر شمولا لتقييم المخاطر. وكانت إحدى المؤسسات التي اعتمدت هذه الاختبارات في مرحلة مبكرة بنك جي بي مورجان تشيس وشركاه، حيث استخدم طريقة القيمة المعرضة للخطر لقياس مخاطر السوق. وتقيس هذه الطريقة التغيرات التي يمكن أن تطرأ يوميا في قيمة حافظة الأوراق المالية إذا ما تعرضت أسعار الأصول إلى صدمة سالبة ونادرة الحدوث لا يمكن أن تحدث إلا في 1 في المائة، "أو أقل" فقط من جميع السيناريوهات المحتملة. وكانت هذه الاختبارات المبكرة للقدرة على تحمل الضغوط تغطي عددا محدودا من عوامل مخاطر والانكشافات ولم تكن مدمجة بصورة جيدة مع الأطر الكلية لإدارة المخاطر وتخطيط العمل ورأس المال لدى المنشآت.وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأ عدد كبير من السلطات القطرية في استخدام اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتحقيق السلامة الاحترازية الكلية، التي تعنى بتحليل المخاطر على نطاق النظام إلى جانب المخاطر التي تخص كل مؤسسة على حدة، "وهو ما كان الغرض الأوحد لطريقة القيمة المعرضة للخطر". وتبلغ النتائج في الأغلب في تقارير تقييم الاستقرار المالي للدول. وقد قام الصندوق أيضا بإدراج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتحقيق السلامة الاحترازية الكلية بانتظام في إطار برامج تقييم القطاع المالي لديه منذ نشأتها في 1999.وقد لفتت الأزمة المالية العالمية انتباه الجمهور إلى اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي تجرى للمؤسسات المالية. وكان هناك تباين في استقبالها. فمن ناحية، انتقدت هذه الاختبارات لعدم رصدها كثيرا من مواطن الضعف التي أفضت إلى الأزمة. ومن ناحية أخرى، بعد وقوع الأزمة، أسند إليها دور جديد باعتبارها أدوات لإدارة الأزمة لتوجيه عملية إعادة رسملة البنوك والمساعدة على استعادة الثقة.وقد أتاحت اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، بوصفها أداة من أدوات إدارة المخاطر، للدول أن تقيم مدى حاجة المؤسسات المالية الرئيسة فيها إلى رأسمال إضافي، ربما من الأموال العامة. وعلى وجه الخصوص، أدت عملية برنامج تقييم رأس المال الرقابي في الولايات المتحدة والعمليات التي نظمتها لجنة هيئات الرقابة المصرفية الأوروبية وهيئة البنوك الأوروبية في 2010 و2011، إلى جذب الانتباه، لأنها استخدمت هذه الاختبارات لتحديد ما إذا كانت البنوك بحاجة إلى إعادة رسملة، وجرى نشر المنهجية المفصلة المستخدمة ونتائج فرادى البنوك لاستعادة ثقة الجمهور في النظام المالي.لا تستند الممارسات الراهنة في مجال اختبارات القدرة على تحمل الضغوط إلى مجموعة منتظمة وشاملة من المبادئ، ولكنها نشأت عن طريق التجريب والخطأ وفي الأغلب ما تكشف عن أوجه قصور في القدرات البشرية والفنية وقدرات البيانات. ولتحسين تنفيذ هذه الاختبارات، اقترح الصندوق أخيرا سبعة مبادئ "لأفضل الممارسات" لاختبار القدرة على تحمل الضغوط وقدم توجيهات تشغيلية بشأن طرق تنفيذها. ويمكن أن يستخدم هذه المبادئ التوجيهية خبراء الصندوق أو أي سلطات معنية بالاستقرار المالي في أي منطقة في العالم.وتسلط المبادئ الثلاثة الأولى الضوء على أهمية امتلاك معرفة جيدة بالمخاطر، ونماذج العمل، وقنوات انتشار المخاطر التي تواجهها المؤسسة أو النظام الخاضع للمراجعة قبل بدء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط. وتقتضي هذه المبادئ إدراج جميع المؤسسات التي يمكن أن يؤدي إخفاقها إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد "المؤسسات التي تطلق عليها عبارة المؤسسات المالية المؤثرة في النظام المالي"، في عمليات الاختبار، وتكرار الآثار الانتشارية المحتملة وآليات التغذية المرتدة التي يمكن أن تزيد من حدة الصدمة الأولية. ويتحقق التكرار باستخدام نماذج اقتصادية تحاكي التفاعل بين مختلف عوامل المخاطر "مثل مخاطر الائتمان، أو مخاطر أسعار الصرف، أو مخاطر السيولة" أو بين البنوك المختلفة.ويؤكد المبدأ الرابع أهمية تكميل تصميم اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بخصائص تبين متطلبات الأسواق وكذلك المتطلبات التنظيمية التقليدية. ويقر هذا المبدأ بانضباط السوق الذي تواجهه البنوك بزيادة الاعتماد على مصادر التمويل بالجملة "أي مقرضين غير المودعين لا تغطيهم نظم تأمين على الودائع ويقدمون في الغالب قروضا كبيرة". وفي العقد الماضي، بدأ عدد كبير من البنوك الدولية الاعتماد بدرجة أكبر على التمويل بالجملة قصير الأجل غير المؤمن عليه وبدرجة أقل على الودائع المؤمن عليها.