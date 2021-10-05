رغم انتعاش يفوق التوقعات للتجارة العالمية .. تحذيرات من مخاطر الجائحة ومشكلات سلاسل الإمداد

عدلت منظمة التجارة العالمية بالزيادة توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية في العامين الجاري والمقبل، لكنها حذرت من مخاطر ناجمة عن جائحة كوفيد - 19 ومشكلات في سلاسل الإمداد.

وقالت المنظمة إنها تتوقع نمو تجارة البضائع هذا العام 10.8 في المائة بعد انخفاضها 5.3 في المائة في 2020. وكانت في مارس توقعت أن تنمو التجارة هذا العام 8 في المائة.

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف أن نمو التجارة من المتوقع أن يتباطأ إلى 4.7 في المائة في 2022، وهو ما يزيد على توقعاتها السابقة بأن يبلغ 4 في المائة مع اقتراب التجارة من مستوياتها قبل الجائحة.

ووفقا لـ"رويترز"، يعزى معدل النمو السنوي القوي لتجارة السلع في العام 2021 بشكل أساسي إلى الانهيار الذي شهده العام السابق، عندما وصلت التجارة إلى الحضيض في الربع الثاني.

ومن التوقع، بحسب اقتصاديي منظمة التجارة العالمية، أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع الاتجاه الذي كانت عليه قبل الجائحة.

وعموما، ما زال التحسن في تجارة السلع متفاوتا وفقا للمنطقة. ويبدو أن مناطق الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وإفريقيا تتجه نحو الانتعاش الأكثر ضعفا من ناحية الصادرات، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أبطأ انتعاش على صعيد الواردات.

وفي سياق متصل بالتجارة العالمية، من المقرر أن تعلن ممثلة التجارة الأمريكية إجراء "محادثات صريحة" في الأيام المقبلة مع نظيرها الصيني تتناول تطبيق الاتفاق الثنائي الموقع عام 2020، على ما جاء في مقتطفات من خطاب ستلقيه أمام مركز أبحاث أمريكي.

وستقول كاثرين تاي في خطاب أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "اتخذت الصين التزامات ستستفيد منها بعض الصناعات الأمريكية منها الزراعة وعلينا أن نسهر على احترامها".

وستعلن تاي في خطابها إطلاق "مسار يتضمن اعتماد استثناءات محددة لتعريفات جمركية" فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بين عامي 2018 و2020 على سلع صينية بقيمة سنوية تبلغ 370 مليار دولار.

وينتقد الكثير من الشركات هذه الرسوم الجمركية العقابية المفروضة ردا على ممارسات تجارية صينية تعد "غير نزيهة".

في مطلع أغسطس، حضت بعض مجموعات الأعمال الأمريكية الأكثر نفوذا إدارة بايدن على خفض هذه الرسوم الإضافية مشيرة إلى أن الصناعات الأمريكية تواجه "تكلفة متزايدة" إذ إن المستوردين هم من يدفع الرسوم الجمركية.

وأوضح مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته أن هذه الرسوم الجمركية ستتواصل في ظل مسار الاستثناءات هذا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب من كاثرين تاي القيام بمراجعة عامة للاستراتيجية التجارية الأمريكية حيال الصين.

وستضيف الممثلة التجارية "ما زالت لدينا مخاوف جدية بشأن الممارسات التجارية الصينية" التي لم يتم التطرق إليها في المرحلة الأولى من الاتفاق، في إشارة إلى المزيد من القضايا الهيكلية مثل الإعانات الضخمة للشركات الصينية التابعة للدولة أو "سرقة" الملكية الفكرية.

وتعهدت الصين شراء سلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين بما فيها منتجات زراعية وسلع لقطاع الطاقة والتصنيع، وذلك بهدف الحد من اختلال التوازن التجاري بين البلدين.

وسمح هذا الاتفاق الذي وقّع منتصف يناير 2020 بين دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه، بهدنة في الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تباطؤ نمو البلدين.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم كشف اسمه إن هذا الاتفاق أسفر عن نتائج "متفاوتة".

وشدد المسؤول أمس على أن الهدف ليس "مفاقمة التوترات التجارية" مع الصين.

لكن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" المتاحة لها، وستطور "أدوات جديدة وفق الحاجة للدفاع عن المصالح الاقتصادية الأمريكية ضد السياسات والممارسات الضارة" كما ستقول كاثرين تاي.

وستؤكد أيضا أن "أساس استراتيجيتنا هو التزام ضمان أننا نعمل مع حلفائنا لتوفير أسواق عادلة ومفتوحة".

وستبرز السفيرة الأمريكية أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم لديها "تأثير في العالم كله وفي مليارات العمال".

وقال المسؤول إن واشنطن لا تخفي أن المناقشات مع بكين ستكون صعبة مضيفا "نحن نعلم أنه من غير المرجح أن تقوم الصين بإصلاحات مهمة في الوقت الراهن".

وأضاف "بكين تقول بصراحة إنها تضاعف جهودها في نهجها الاستبدادي المرتكز على الدولة، وتمتنع عن الرد على مخاوفنا بشأن الجوانب الهيكلية".

وختم "نحن ندرك أن الصين لا يمكن أن تتغير وأنه يجب أن تكون لدينا استراتيجية للتعامل مع الصين كما هي، وليس كما نتمنى أن تكون".