تركيا تلجأ للتعاونيات للسيطرة على الأسعار .. التضخم يقفز إلى 19.58 %

ذكر تقرير إخباري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على توسيع شبكة من المتاجر التي تديرها التعاونيات الزراعية، في محاولة لإبقاء أسعار المواد الغذائية تحت السيطرة، في وقت يهدد فيه استمرار ارتفاع التضخم شعبيته قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 2023.

ونقلت صحيفة "حرييت" عن أردوغان القول في إسطنبول أمس "الأسواق التي تديرها تعاونيات الائتمان الزراعي ملائمة من حيث الأسعار والجودة".

وأضاف :"لقد وجهنا بفتح نحو ألف من هذه الأسواق في جميع أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن مثل هذه الخطوة ستساعد على "توازن السوق".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تعاونيات الائتمان الزراعي أنها تشغل حاليا نحو 500 متجر بقالة في جميع أنحاء البلاد.

ومن شأن زيادة عدد المتاجر إلى الألف أن تصبح منافسة لسلاسل المتاجر الرئيسة في البلاد.

جاء إعلان أردوغان بعدما هددت الحكومة بتغريم الشركات التي تبيع بضائعها بأسعار مرتفعة.

إلى ذلك، أعلن معهد الإحصاء التركي (تركستات) أمس، أن معدل التضخم ارتفع في أيلول (سبتمبر) بـ19.58 في المائة على أساس سنوي، مقابل 19.25 في المائة في آب (أغسطس).

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية فإن الارتفاع الأكبر في الأسعار كان من نصيب الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 28.79 في المائة، تلتها الزيادة في أسعار الأثاث والمعدات المنزلية والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة بلغت 23.27 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.25 في المائة في أيلول (سبتمبر) مقارنة بالشهر السابق. ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل التضخم إلى 14.1 في المائة بنهاية العام.

وكان البنك المركزي التركي قد قرر في أيلول (سبتمبر) الماضي، بصورة غير متوقعة، تخفيض معدل الفائدة الرئيس بـ100 نقطة أساس إلى 18 في المائة.

وأعلن محافظ المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو أن البنك سيحول تركيزه إلى التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر سريعة التغير مثل الأغذية والطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن التضخم الأساسي يقل عن التضخم العام بنحو 250 نقطة أساس.