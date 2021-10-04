تراجع مبيعات فورد في أمريكا خلال الشهر الماضي بنسبة 17.7%

أعلنت شركة موتور فورد ثاني أكبر منتج للسيارات في الولايات المتحدة اليوم تراجع إجمالي مبيعاتها خلال سبتمبر الماضي بنسبة 17.7% إلى 156614 سيارة مقابل 190233 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة بالتجزئة بنسبة 20.8% سنويا خلال الشهر الماضي.

وبحسب "الألمانية" أصبحت فورد أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة من حيث المبيعات خلال الشهر الماضي بسبب المنتجات الجديدة وتحسن المخزون.

وتراجعت مبيعات الشركة من العلامة التجارية فورد بنسبة 17.5% سنويا إلى 148967 سيارة في تراجعت المبيعات من العلامة التجارية لينكولن بنسبة 20.9% إلى 7647 سيارة خلال أغسطس الماضي.

وتراجعت مبيعات فورد من الشاحنات بنسبة 22.6% إلى 83554 سيارة، في حين تراجعت مبيعاتها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بنسبة 2.4% سنويا إلى 70260 سيارة.