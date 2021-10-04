أمريكا: ارتفاع الطلب الصناعي في أغسطس بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم ارتفاع الطلب على الناتج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال أغسطس الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب الصناعي ارتفع خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

ووفقا للألمانية كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب الصناعي خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.9% بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه أظهر التقرير ارتفاع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 1.8% خلال أغسطس الماضي، في حين ارتفع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 0.6%.

وارتفع الطلب على السلع المصنعة بنسبة 0.1% خلال أغسطس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% خلال الشهر السابق.

كما ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 0.6% وهو ما جاء متفقا مع نسبة الزيادة في الشهر السابق.

