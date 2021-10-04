بريطانيا تحذر الأوروبيين: لن ننتظر للأبد تغيير وضع أيرلندا الشمالية في "بريكست"

صرح اللورد فروست، الوزير البريطاني المسؤول عن شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أن بلاده لن تنتظر للأبد حتى تستجيب بروكسل للمطالب الخاصة بتغيير وضع أيرلندا الشمالية في اتفاقية البريكست، في الوقت الذي اصدر فيه تحذيرا جديدا من احتمال أن يعطل العمل ببعض الترتيبات بين الجانبين.

وفي خطابه أمام مؤتمر لحزب المحافظين، قال اللورد فروست إنه سوف تكون بعض المياه متلاطمة الأمواج نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "ولكننا سوف نختار بأنفسنا كيف نوجه سفينتنا".

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تجنب إقامة حدود شديدة الرقابة مع أيرلندا.

وقال اللورد فروست، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) إنه سوف يعرض على بروكسل قريبا بعض النصوص القانونية التي تحدد كيف تعتزم بريطانيا معالجة هذه المسألة، ومن الممكن أن يجمد بشكل أحادي بعض الترتيبات الحالية بموجب البند 16 من المعاهدة في حالة عدم استجابة الاتحاد الأوروبي.

واستطرد قائلا: "نحن بانتظار رد رسمي من الاتحاد الأوروبي على مقترحاتنا، ولكن مما سمعت، فإنني أشعر بالقلق من أننا لن نحصل على اجابة تسمح بإجراء التغيرات الملموسة التي نحتاج إليها".

