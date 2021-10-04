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الطاقة- النفط

نوفاك : قرار أوبك + سيساعد على استقرار سوق النفط

نوفاك : قرار أوبك + سيساعد على استقرار سوق النفط

الاقتصادية من الرياض

  قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن قرار مجموعة أوبك + لكبار منتجي النفط زيادة انتاجهم المجمع 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر  سيساعد على استقرار السوق.
واتفقت أوبك + في وقت سابق اليوم على التمسك باتفاق قائم لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر  على الرغم من دعوات المستهلكين لزيادة أكبر لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يهدد التعافي الاقتصادي من الجائحة بحسب رويترز.

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