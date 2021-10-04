1990 % تغطية اكتتاب الأفراد في "أكواباور" .. تخصيص 6 أسهم كحد أدنى للشخص

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية ("أكوا باور" أو "الشركة") عن إتمام عملية الطرح لفئه الأفراد وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.02197% على أساس تناسبي.

وطرحت الشركة 81,199,299 سهم تمثل 11.1 % من رأس المال خصص 90 % منها للجهات المشاركة و10 % للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الاربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021م، وانتهت في يوم الجمعة الموافق 1 اكتوبر 2021م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 8,119,929سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة و بسعر 56 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد مشاركة 1.35 مليون فرد وبتغطية بنسبة بلغت 1989.96 %، وإجمالي طلبات بقيمة 9,048,682,160 ريال.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية:

عدد المشاركين الأفراد 1,347,702

الأسهم المطروحة للأفراد 8,119,929 سهم

سعر الطرح 56 ريالاً للسهم

تغطية الأفراد 1989.96 %

القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 9,048,682,160 ريال

التخصيص 6 كحد أدنى لكل فرد

تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.02197%

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 5 أكتوبر 2021م.