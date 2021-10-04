أرامكو تستكمل رفع طاقتها الإنتاجية مليون برميل يوميا من النفط بحلول 2027

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو اليوم إن الشركة ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 لتصل إجمالا إلى 13 مليون برميل يوميا.

وقال الناصر في منتدى إنرجي إنتليجنس عبر الإنترنت "طاقتنا القصوى المستدامة من 12 إلى 13 برميل يوميا ... لن تصل إلى حدها الأقصى عند 13 مليون برميل يوميا قبل عام 2027"، بحسب "رويترز" .

وأضاف أن شح إمدادات الغاز الطبيعي على مستوى العالم ساعد في تعزيز الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا مع تحول المستهلكين من الغاز إلى النفط الخام.

وأضاف أن أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم، تهدف أيضا إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية في النفط إلى ثمانية ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من 5.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.