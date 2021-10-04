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أخبار اقتصادية- عالمية

التضخم في تركيا يصل إلى أعلى مستوى في 30 شهرا

التضخم في تركيا يصل إلى أعلى مستوى في 30 شهرا

"الاقتصادية" من الرياض

أظهرت بيانات اليوم ارتفاع التضخم في تركيا أقل بقليل من المتوقع إلى 19.58% على أساس سنوي في سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019 مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18%.

وعلى أساس شهري قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.25% مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز عند 1.35% و 19.7% سنويا. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 1.55% على أساس شهري في سبتمبر مسجلا ارتفاعا سنويا 43.96%. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في سبتمبر.

وكان التضخم السنوي قد ارتفع بالفعل لأكثر من سعر الفائدة الذي كان يبلغ 19.25% في أغسطس قبل الخفض وكان قد بلغ 18.95% في يوليو. والمستهدف الرسمي للتضخم هو 5%. وتراجعت الليرة التركية 0.2% بعد صدور البيانات لتلامس مستوى 8.880 للدولار.

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