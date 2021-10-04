تواصل وتيرة أعمال توسعة استاد نادي الشباب وتطويره

تواصلت أعمال مشروع توسعة استاد نادي الشباب، وتطويره وفق أفضل المعايير والمواصفات الهندسية المعمارية والفنية المعتمدة من وزارة الرياضة، حيث شرع المقاول المنفذ للمشروع في تجهيز المتطلبات والأعمال المعمارية الأساسية، وإجراء المسوحات الفنية الهندسية لبعض المواقع في الملعب للبدء في تنفيذ عمليات التوسعة والتطوير في جميع مرافقه.

كما تضمنت أعمال التنفيذ إزالة أعمدة الإنارة، والأسوار الجانبية، والمباني تحت الملعب، ورفع أنقاضها تمهيدًا للبدء في وضع أساسات العمليات الهندسية والمعمارية للتوسعة، وتشييد المرافق الخدمية الملحقة بالملعب.

وشهدت الأعمال الهندسية والمعمارية في خارطة المشروع توسعًا كبيرًا في جميع أرجاء الملعب، وتسير بوتيرة متسارعة وفق للخطة الزمنية المعتمدة للانتهاء من تنفيذ المشروع.