الأسهم الأوروبية تواصل الخسائر بفعل مخاوف النمو

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها منذ فبراير متأثرة بعدد متزايد من المخاطر منها مؤشرات التضخم وارتفاع عوائد السندات والمشكلات المالية لإيفرجراند الصينية. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش ليكون قريبا من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله خلال موجة بيع الأسبوع الماضي.

وكانت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات والسلع الفاخرة في مقدمة الخاسرين وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي إذ يشهد ثاني أكبر اقتصادات العالم قيودا جديدة مرتبطة بفيروس كورونا وتباطؤ في قطاع العقارات وحملات جهات تنظيمية. وتراجع سهما كيرنج وإ.في.إم.إتش الفرنسيتين لصناعة السلع الفاخرة، واللتين تحصلان على جزء كبير من إيراداتهما من الصين 1.9% و 1.5% على الترتيب.