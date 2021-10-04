أسعار الذهب تتراجع مع معادلة مخاوف التضخم لأثر قوة الدولار

تراجع الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية وتعويض الدولار لبعض خسائره، لكنه ظل فوق مستوى الدعم 1750 دولارا الهام من الناحية الفنية، مدعوما بمخاوف في الأسواق من التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1751.24 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:43 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ 23 سبتمبر مسجلا 1765.54 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1751.80 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز إنه مع تراجع الذهب عن المستويات المرتفعة التي سجلها يوم الجمعة إذ وجد الدولار بعض الدعم، قد يستفيد المعدن من استمرار قلق المستثمرين بشأن أزمة شركة إيفرجراند الصينية وارتفاع أسعار الطاقة نظرا للمخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بحسب "رويترز".

وأضاف أن الذهب سيتبع خطى عائدات السندات الأمريكية في حين ستستمر المخاطر في تحديد الاتجاه في الأجل القصير فيما يتعلق بالطلب على المعدن كملاذ آمن قبيل تقرير الوظائف الأمريكية المنتظر صدوره يوم الجمعة.

ويميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 في المائة إلى 22.41 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 في المائة إلى 955.05 دولار وهبط البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1891.36 دولار.