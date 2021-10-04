"تقييم" يعتمد قواعد برامج التعليم المهني المسـتمر لرفع مستوى كفاءة مزاولي المهنة

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" أمس اجتماعه الـ33 برئاسة محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة. واستعرض المجلس في اجتماعه أداء الهيئة خلال الربع الثالث من 2021 وناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع إستراتيجية الهيئة للأعوام 2022 - 2025 كما اعتمد المجلس قواعــد برامج التعليم المهني المسـتمر التي تهدف لرفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم وتحديث معلوماتهم وتطوير مهاراتهم في الموضوعات ذات العلاقة بالمهنة وفقا للأحكام والضوابط الواردة في هذه القواعد. واطلع على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها واتخذ حيالها عددا من القرارات.