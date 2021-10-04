مخاطر التضخم الخفية في العالم النامي «2 من 2»

تملك الدول النامية نفسها جزءا من الاستجابة السياسية لمخاطر التضخم هذه. إذ من شأن إطار السياسة المالية الموثوق به أن يقطع شوطا طويلا نحو تثبيت التوقعات والقضاء على مخاطر الهيمنة المالية. ورغم أن ضبط أوضاع المالية العامة في خضم الوباء غير مناسب، إلا أن الرقابة على الفساد بصرامة أكثر وتقليل التسربات من شأنهما أن يساعدا على ضمان وصول الإنفاق العام إلى المستفيدين المقصودين منه، وزيادة تأثيره إلى أقصى حد.ويكلف الفساد الاقتصادات النامية ما يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار في العام، أو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا جنوب الصحراء. وينبغي أن تدفع أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 حكومات الدول النامية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إساءة استخدام الأموال العامة. وسيوجد ذلك حيزا ماليا لتخفيف أثر التضخم في أفقر الأسر مع تمهيد الطريق نحو التعافي والنمو الاقتصادي المستدام.ولكن يمكن للمجتمع الدولي أيضا أن يساعد الدول ذات الدخل المنخفض للتغلب على المزالق التضخمية. وفي مثل هذه الحالات، يعتمد استقرار الاقتصاد الكلي في أفقر الدول إلى حد كبير على التمويل الخارجي. ومن ثم، فإن المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى دعم الاحتياطيات الدولية للاقتصادات النامية من أجل دعم عملاتها وترويض مخاطر التضخم. ورغم أن الضغوط التضخمية ما زالت عموما تحت السيطرة في الوقت الحالي، قد يتجسد خطر التضخم في هذه الاقتصادات بطرق غير خطية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استنفاد الاحتياطيات الدولية المستمر إلى انخفاض قيمة عملة البلد بصورة مفاجئة. وقد يؤدي هذا إلى حدوث تضخم متصاعد، خاصة إذا كانت السلطات تفتقر إلى المصداقية لترسيخ التوقعات.إن تسارع التضخم، إلى جانب تدهور آفاق النمو والتوظيف، سيعرض الاقتصادات النامية لنوع من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي شوهد أخيرا في تونس، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، والسنغال. والاقتصاد العالمي في غنى عن الآثار غير المباشرة لمثل هذه الاضطرابات في مرحلة تعافيه من الوباء.ولحسن الحظ، يمثل التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاص الذي أصدره صندوق النقد الدولي أخيرا بقيمة 650 مليار دولار فرصة مثالية لمساعدة الاقتصادات النامية. ورغم أن حقوق السحب الخاصة ينظر إليها بصورة متزايدة "وعن حق" على أنها أداة إنمائية، إلا أنها في الأساس أصل احتياطي يمكن أن يكون له فوائد مهمة لمكافحة التضخم. إن ضمان تحويل مزيد من حقوق السحب الخاصة الجديدة من الاقتصادات المتقدمة إلى الدول النامية سيعزز الاحتياطيات الدولية للدول الفقيرة، ومن ثم، يساعد على حماية مليارات الأشخاص من مخاطر التضخم. وهذا بدوره سيوفر مساحة للسلطات الوطنية والقطاع الخاص للعمل بصورة حاسمة من أجل إعادة إشعال جذوة النمو والحد من الفقر.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2021.